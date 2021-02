Gewapende agenten doen inval bij loods in Lunteren

Gewapende politieagenten hebben vanochtend een inval gedaan bij een loods in Lunteren. Vermoedelijk is er een drugslab gevestigd.

Volgens een woordvoerder van de Landelijke Eenheid wordt onderzocht of er grondstoffen aanwezig zijn voor het maken van synthetische drugs. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, schrijft Omroep Gelderland. Er wordt onderzoek gedaan door onder meer de brandweer en de LFO, die ingezet wordt bij de ontmanteling van drugslabs.

In de afgelopen maand werd er in het nabijgelegen Voorthuizen meerdere keren vaten met drugsafval gedumpt. Ook vanochtend was het weer raak. Volgens de Landelijke Eenheid is er voor zover bekend geen verband tussen de dumpingen en de inval.