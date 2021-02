Drugsafval gedumpt in Voorthuizen, vierde keer in korte tijd

In Voorthuizen zijn twintig vaten met chemisch afval gevonden. Vermoedelijk gaat het om drugsafval. Het is de vierde dump in korte tijd in het Gelderse dorp.

Gisteren werden zo'n vijftien vaten met chemische vloeistof en vier dozen met afval gevonden op een parkeerplaats. Het is nog niet duidelijk om wat voor stoffen het precies gaat, maar waarschijnlijk is het vrijgekomen bij de productie van synthetische drugs, meldt de politie.

Ook vorige maand werd op verschillende plekken drugsafval gedumpt, steeds op een andere plek in Voorthuizen. De politie weet niet of het afval afkomstig is van dezelfde bron, schrijft Omroep Gelderland. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.