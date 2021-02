Schiphol lijdt ruim half miljard verlies door coronacrisis

Er werd vorig jaar veel minder gevlogen door corona en daar had ook de Schiphol Group veel last van. Het moederbedrijf van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport en mede-eigenaar van Eindhoven Airport maakte een verlies van 563 miljoen euro. In 2019 boekte Schiphol Group nog een winst van 355 miljoen.

Het aantal passagiers op Schiphol daalde met 70,9 procent naar 20,9 miljoen, op Eindhoven met 69 procent naar 2,1 miljoen en op Rotterdam The Hague met 77 procent naar 0,5 miljoen. Het luchthavenbedrijf heeft 112 miljoen euro aan NOW-loonsteun van de overheid gekregen. Dat is de enige steun die de Schiphol Group heeft aangevraagd.

Netwerk niet veel kleiner

Het netwerk van Schiphol bleef relatief op peil. Vanaf de luchthaven kon je in 2020 naar 316 bestemmingen vliegen, 16 minder dan in 2019. Daarvan zijn er 135 bestemmingen intercontinentaal, 3 minder dan in 2019.

De Schiphol Group is voor het grootste deel eigendom van de Nederlandse Staat. Ook gemeente Amsterdam en Rotterdam hebben aandelen. Er wordt geen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Bedrijven die na mei 2020 nog gebruik maken van NOW-steun mogen geen dividend uitkeren. Vanwege de crisis heeft Schiphol vorig jaar een kwart minder geïnvesteerd in projecten dan eerder gepland.

'Positieve vooruitzichten'

Directeur Dick Benschop is voorzichtig optimistisch over dit jaar. "Wij bevinden ons momenteel in een lockdown, maar de algemene vooruitzichten voor 2021 zijn positief, hoewel er sprake is van grote onzekerheden. Reisprotocollen op basis van testregimes en intensivering van vaccinaties in plaats van reisverboden en quarantainemaatregelen zullen bepalend zijn voor de weg voorwaarts."

Schiphol verwacht dat pas ergens tussen 2023 en 2025 de passagiersaantallen naar het niveau van 2019 zullen terugkeren. Gisteren maakte de grootste klant van Schiphol, Air France-KLM, zijn jaarcijfers bekend. De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep boekte een historisch verlies van meer dan 7 miljard.