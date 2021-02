Meer wanbetalers: 7 miljard euro extra leningen op rand prullenbak

Meer dan een 1,7 miljard in de Nederlandse 'stroppenpotten'

De cijfers van De Nederlandsche Bank, de centrale bank en toezichthouder in Nederland, gaan over álle leningen bij de verschillende Nederlandse banken. Dus ook die in het buitenland. Over klanten en leningen specifiek in Nederland houden niet alle banken cijfers bij.

Om toch een beeld te krijgen van hoe het gaat met klanten in Nederland, heeft de NOS de jaarcijfers die de vier grote banken vorige week publiceerden erbij gepakt en cijfers bij hen opgevraagd.

Rabobank en ABN Amro moeten de bedragen in de stroppenpotten voor leningen die in Nederland verstrekt zijn schatten, omdat ze die niet afzonderlijk per land bijhouden. Om bij benadering een bedrag te kunnen noemen, kijkt ABN Amro naar leningen aan particulieren en het midden- en kleinbedrijf, die voornamelijk in Nederland zitten. Ook Rabobank kijkt om deze reden hiervoor naar leningen aan met name consumenten.

Deze bedragen hebben de banken voor Nederland bij benadering in de stroppenpot heeft gedaan: