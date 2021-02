Senator Cruz terug na kritiek op vakantie tijdens Texaanse sneeuwstorm

De Amerikaanse senator Ted Cruz is overhaast teruggekeerd van vakantie na felle kritiek dat hij zijn staat Texas in de steek liet tijdens zware winteroverlast. De Republikein was in tropisch Cancun in Mexico terwijl er in zijn thuisstaat al ruim 20 doden zijn gevallen door het winterweer.

"Dit was duidelijk een fout", zei Cruz tegen de pers toen hij terugkeerde in Dallas. "Achteraf gezien had ik het niet moeten doen."

Texas wordt al dagenlang geteisterd door extreem winterweer. Honderdduizenden mensen zitten zonder stroom, een kwart van de bevolking, 7 miljoen mensen, moet leidingwater koken voor gebruik omdat zuiveringsinstallaties zijn uitgevallen.

Het winterweer heeft al aan zeker 20 mensen het leven gekost. Een gezin in Houston kwam om door koolmonoxidevergiftiging toen het de motor van hun auto liet draaien voor warmte. Een oma overleed, net als haar drie kleinkinderen, in een brand die waarschijnlijk door een open haard ontstond.

De autoriteiten vrezen dat het dodental nog zal oplopen als de vrieskou verdwijnt en mensen als ze weer de deur uit kunnen meer slachtoffers ontdekken.

'Idee van dochters'

Ondanks deze noodsituatie besloot Cruz met zijn vrouw en dochter van 10 en 12 naar de Mexicaanse badplaats te vliegen. De ophef rond zijn vertrok ontstond toen hij gefilmd werd op het vliegveld.

Hij liet weten dat zijn dochters het reisje hadden bedacht, omdat ze de week vrij hadden van school en de stroom was uitgevallen. "Ik wilde een goede vader zijn en dus ben ik met hen meegevlogen", legde hij uit. Hij vulde aan dat hij als federaal senator nauwelijks een rol heeft in dit soort noodsituaties, maar "bijna vanaf het moment dat ik in het vliegtuig stapte ging ik twijfelen."