Wekdienst 19/2: Hoger beroep over avondklok • Wie mag straks stemmen per post?

Ander nieuws uit de nacht:

GL-leider Klaver wil 'alliantie' met D66 en PvdA over klimaat, inkomen en onderwijs: GroenLinks nodigt nadrukkelijk regeringspartij D66 uit om mee te doen aan een "progressieve alliantie", samen met de PvdA. Die partijen zouden zich voor en na de Tweede Kamerverkiezingen gezamenlijk moeten inzetten voor bepaalde onderwerpen.

Gas en elektriciteit goedkoper dan vorig jaar: Nederlanders waren in januari minder geld kwijt aan gas en elektriciteit dan een jaar eerder. Energieleveranciers rekenden minder leveringskosten en de belastingkosten bleven vrijwel gelijk.

Topmannen Facebook, Twitter en Google weer gehoord door Amerikaanse Congres: Eind maart verschijnen Mark Zuckerberg, Sundar Pichai en Jack Dorsey opnieuw voor het Amerikaanse Congres. Twee commissies willen de topmannen horen over "de mis- en desinformatie waardoor online platforms worden geplaagd".

En dan nog even dit:

De robotwagen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, Marsrover Perseverance, is gisteren met succes geland op het oppervlak van Mars.

Vooraf waren de NASA-wetenschappers met name bevreesd voor de zeven minuten die zitten tussen het betreden van de atmosfeer van Mars en de daadwerkelijke landing, de spreekwoordelijke seven minutes of terror. Op papier kan er in die fase van alles misgaan. Nadat de robotwagen succesvol landde, feliciteerden de wetenschappers in het Jet Propulsion Laboratory in Californië elkaar al applaudisserend.

'Touchdown confirmed!' Bekijk de blijdschap bij NASA toen de robotwagen landde: