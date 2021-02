Confucius Instituut: 'Culturele uitwisselingsbrug', of China's 'propagandamissie'?

"Ik denk dat het Confucius Instituut vooral in de vrije democratische landen zijn beste tijd heeft gehad", zegt d'Hooghe. Want het gaat in feite om een botsing tussen de westerse waarde van vrijheid van meningsuiting tegenover het Chinese principe van eenheid: volg de lijn van de Communistische Partij.

Floreren in ontwikkelingslanden

Overigens denkt de sinologe niet dat alle Confucius Instituten op het punt staan te verdwijnen. "Sommige universiteiten zijn afhankelijk van het onderwijs dat ze aanbieden. Met name in ontwikkelingslanden floreren ze juist."

De Chinese onderwijsinstellingen leveren daar een belangrijke bijdrage aan het onderwijs. Want het geeft lokale studenten kennis en vaardigheden om toe te treden tot de omvangrijke internationale arbeids- en zakenmarkt van China. De (geo)politieke agenda van Peking speelt voor deze landen een minder belangrijke rol.

'Een brug'

"Peking noemt de kritiek uit de Westerse landen onzin", zegt d'Hooghe. China wijst er steeds op dat alles netjes verloopt. De minister van Buitenlandse zaken zei onlangs: "Confucius Instituten dienen als een brug voor mensen wereldwijd om de Chinese taal te leren en het land te begrijpen."

Peking vergelijkt het CI bijvoorbeeld met het Duitse Goethe-Institut, of het Spaanse Instituto Cervantes. Beiden vernoemd naar een nationaal belangrijk historisch figuur en met vestigingen in tientallen landen.

Invloed in Nederland?

In Nederland zijn nog twee CI's, sinds de vestiging in Leiden in 2019 werd gesloten. Er is er een in Groningen en een in Maastricht. d'Hooghe heeft onderzoek gedaan naar China's invloed op het Nederlandse onderwijs. "Wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat er via de twee de Confucius Instituten hier sprake is van proactieve beïnvloeding, waar in het buitenland dus wel voorbeelden van zijn."

"Maar hoe je het ook wendt of keert: via het CI is er een organisatie ingebed in Nederlandse kennisinstellingen die wordt aangestuurd door de Chinese regering. En we moeten ons afvragen of dat wenselijk is."

Zelfcensuur

Het bredere probleem is volgens haar dat Peking zich diplomatiek steeds feller opstelt en door de groeiende invloed steeds meer aanzet tot zelfcensuur. Dat onderschrijven ook studenten en docenten die de NOS gisteren sprak.

"Mijn studenten zijn bang dat als ze iets over de recente geschiedenis van Hongkong zeggen, hun Chinese medestudenten hen zullen rapporteren aan de autoriteiten", zei een universitair docent.