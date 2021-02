Haagse politie zoekt overvallers maar vindt illegale kapsalon in bus

In de zoektocht naar overvallers van een supermarkt heeft de politie gisteravond in Den Haag een illegale kapsalon in een bus aangetroffen. Agenten dachten dat de daders van de overval zich in de bus schuilhielden. Al snel bleek dat er in de bus iets anders gaande was.

Rond 20.10 uur ontvingen agenten een melding dat vier mannen een gewapende overval pleegden op een supermarkt aan de Beatrijsstraat. Volgens de politie bedreigden de daders de medewerkers met een steekwapen en een vuurwapen en gingen ze er met geld vandoor.

Agenten vonden een paar straten verderop een bus waar de daders zich mogelijk schuilhielden. De inzittenden werden uit het voertuig gehaald. Agenten deden dat met getrokken wapens, omdat de verdachten die ze zochten mogelijk een vuurwapen hadden.

Namen genoteerd

"Al snel bleek het niet om de verdachten van de overval te gaan, maar om een paar mannen die een illegale kapsalon runden vanuit de bus", aldus de politie. De namen van de inzittenden zijn genoteerd en er wordt een rapportage gemaakt voor de gemeente.

Drie verdachten van de overval werden later alsnog aangehouden, meldt Omroep West. De politie zoekt nog naar de vierde verdachte.