Politie arresteert 17-jarige snelheidsduivel zonder rijbewijs

De politie heeft vanmiddag bij Etten-Leur een automobilist aangehouden na een korte achtervolging waarbij snelheden van zo'n 200 kilometer per uur werden bereikt. De bestuurder bleek een jongen van 17 uit Vlaardingen. Een rijbewijs had hij niet.

De auto, een BMW 5 Serie, was rond 11.30 uur ter hoogte van Breda op de A16 vanuit Rotterdam gespot door agenten. Met een lasergun constateerde de politie dat de automobilist 134 kilometer per uur reed waar 100 is toegestaan. Daarop besloten agenten de auto aan de kant te zetten.

Volgens de politie leek de verdachte in eerste instantie gehoor te geven aan het stopteken maar sloeg hij ter hoogte van Prinsenbeek op de vlucht. "De jongen reed met hoge snelheid de A58 richting Etten-Leur op. Daarbij reed hij over de vluchtstrook, over de busbaan en haalde hij rechts in. Er werden snelheden van zo'n 200 kilometer per uur bereikt", aldus de politie.

De Vlaardinger stopte ter hoogte van Etten-Leur. Daar werd hij aangehouden. Volgens de politie bleek de jongen te rijden in de auto van zijn vader. "Die mag de auto en de jongen komen ophalen", laat de politie aan Rijnmond weten.