'Zaak rapper Hasél in Spanje leidt mogelijk tot schrappen omstreden wetten'

Al eerder speelden in Spanje vergelijkbare zaken die leidden tot vervolging en veroordeling van een andere rapper, Valtonyc en zanger Cesar Strawberry van de groep Def con Dos. Ook acteur Willy Toledo, die op Facebook schreef 'Ik schijt op God' werd aangeklaagd. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Een groep van tweehonderd artiesten en intellectuelen, onder wie regisseur Pedro Almodóvar en acteur Javier Bardem, publiceerde eerder deze maand een manifest tegen de gevangenzetting van Hasél. "De vervolging van rappers, twitteraars, journalisten en anderen houdt aan. Spanje staat in de lijst van landen die de meeste artiesten vervolgen vanwege de inhoud van hun teksten", zo schrijven de opstellers.

Toch neemt volgens Amnesty International het aantal veroordelingen voor verheerlijking van terrorisme via sociale media wel degelijk af. In 2016 ging het om 35 zaken, tegenover 1 in 2020. "In 2019 werden nog negen rechtszaken gevoerd. Niemand zou vervolgd moeten worden omdat hij iets roept of zingt dat onaangenaam of schandalig overkomt."

Amnesty wijst er op dat nogal wat zaken bij het Europese Mensenrechtenhof in de prullenbak verdwijnen.

Grote druk op regering

Inmiddels wordt binnen de linkse regering de druk groter het wetboek van Strafrecht aan te passen. "Geen democratie is perfect. Ook de Spaanse niet", zegt een regeringsbron. "Dat zie je in die zaak rond rapper Hasél. Dit land kent vrijheid van meningsuitdrukking, maar de lat ligt laag. Het komt allemaal voort uit ons verleden als dictatuur. Het is iets dat we nu echt moeten veranderen."

Het is nu of nooit, vindt hoogleraar strafrecht Manuel Cancio. "De druk op de regerende PSOE is groot." De partij zit volgens Cancio in een knellende spagaat. "Dat komt omdat ze aankondigden met nóg meer wetsregels te komen. Die moeten verheerlijking van de Francodictatuur strafbaar maken. Dat staat hier haaks op."

Cancio: "De regering lijkt nu toch bereid tot verlaging van straffen. En ook in zo min mogelijk gevallen tot vervolging overgaan. Laten we hopen dat in ieder geval een van de twee gebeurt."