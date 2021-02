Politie zoekt verder naar deel lichaam Zeeuwse Ichelle van de Velde

In een kanaal in Zeeland zoekt de politie met boten en duikers naar een deel van het lichaam van Ichelle van de Velde. Haar stoffelijk overschot werd dinsdag in het water gevonden, maar is nog niet compleet.

De vondst volgde een week na de arrestatie van een 44-jarige vrouw uit Aardenburg. De vrouwen kenden elkaar. Ze hadden allebei een winkel in Oostburg.

De 29-jarige Van de Velde verdween half december. Sindsdien werd meerdere keren in en rond Oostburg gezocht, zowel door de politie als door vrienden en familie van de vrouw.

Uiteindelijk kwam de politie haar lichaam op het spoor door technische informatie uit de auto van de verdachte.

Enkele weken in het water

De politie heeft het vermoeden dat het lichaam van Van de Velde niet meteen na haar verdwijning in het water is beland. "We hebben het idee dat ze er enkele weken gelegen heeft, maar zeker niet al die tijd", zegt een woordvoerder van de politie tegen Omroep Zeeland. Het is onduidelijk waar haar lichaam in de tussentijd was.

De 44-jarige vrouw zit nog vast. Ze ontkent dat ze de 29-jarige Zeeuwse om het leven heeft gebracht.