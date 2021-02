Het weekend wordt warm en zonnig, en dat blijft het tot woensdag

Na een week van schaatspret, iglo's en code rood komt er nu snel lenteweer aan: komend weekend wordt het zeer zacht, droog en zonnig in Nederland. Volgens weervrouw Willemijn Hoebert wordt het zaterdag ongeveer 15 graden in het midden van het land en in het zuiden ongeveer 18 graden. Op zondag wordt het nog een graadje warmer. Het blijft naar verwachting zacht en droog tot ten minste woensdag.

"Afgelopen week hadden we nog een koude wind vanuit Rusland, maar komend weekend komt de wind vanuit Spanje en Noord-Afrika", zegt Hoebert. "Die lucht is een stuk warmer en dat gaan we voelen. Alleen op de Waddeneilanden en rond het IJsselmeer is het een heel stuk frisser, de wind strijkt daar over het koude water en dat koelt de lucht erg af. Dat scheelt wel echt een jas."

De verwachte temperaturen voor komende week: