Corona veroorzaakt flinke terugval in asielaanvragen EU

Het aantal asielaanvragen is vorig jaar in de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland met bijna een derde gedaald. Uit cijfers van het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielaanvragen EASO blijkt dat er 461.300 aanvragen werden gedaan, tegen 671.200 een jaar eerder. Het is het laagste aantal sinds 2013.

Volgens het EASO waren de reisbeperkingen door corona de grootste oorzaak van de terugval. In april en mei, toen de zwaarste restricties golden, was de daling het grootst. Albanië, Georgië en Iran vielen over het hele jaar gezien met meer dan 60 procent minder aanvragen het meest terug,

Koploper in asielaanvragen bleven Syrië, Afghanistan en Venezuela, samen goed voor ongeveer een derde van alle aanvragen. Onder de weinige landen waarvan het aantal aanvragen steeg waren de Comoren (1996, +53%), Wit-Rusland (1319, +28%), Cuba (2170, +8%), en Brazilië (1622, +5%).

De cijfers van het EASO worden niet uitgesplitst naar gastland, maar het was al bekend dat er vorig jaar in Nederland ruim 10.000 mensen minder asiel hadden aangevraagd dan in 2019, zo'n 19.000. Dat was het laagste aantal sinds de telling in 2013 begon.