Duizenden vaccins tegen ebola onderweg naar Guinee

Guinee kan naar verwachting maandag beginnen met vaccineren tegen ebola, zeggen gezondheidsautoriteiten in het land. De bedoeling is dat er in het weekend ruim 11.000 doses aankomen vanuit Genève, waar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is gevestigd. Vanuit de Verenigde Staten worden nog eens 8600 vaccins verscheept.

De ziekte is na vijf jaar afwezigheid weer opgedoken in Guinee, in het bijzonder in de zuidoostelijke stad Nzérékoré. Tot nu toe zijn zes mensen overleden aan de infectieziekte. De autoriteiten hebben bij bron- en contactonderzoek ruim 200 contacten van patiënten vastgesteld. De eerste gevallen kwamen aan het licht na de begrafenis van een zorgmedewerker.

Ook in de Democratische Republiek Congo is een sterfgeval gemeld. Daar werd de laatste uitbraak vorig jaar onder controle verklaard.

Beter voorbereid

Gezondheidsautoriteiten in beide landen willen met inentingen voorkomen dat de dodelijke ziekte op grote schaal om zich heen grijpt en opnieuw duizenden levens eist. Bij de grootste uitbraak, tussen 2013 en 2016, kwamen in West-Afrika ruim 11.000 mensen om het leven.

"We krijgen vermoedelijk niet weer zo'n situatie", zei de regionale WHO-directeur Matshidiso Moeti. Ze voegde eraan toe dat landen nu beter zijn voorbereid en meer middelen hebben. Zo was er bij de vorige uitbraak geen vaccin beschikbaar.

Het Rode Kruis heeft honderden hulpverleners naar Guinee gestuurd om verdere verspreiding te voorkomen. Dat gebeurt onder meer door voorlichting over veilige begrafenissen, want ebola is het besmettelijkst op het moment dat een patiënt is overleden.