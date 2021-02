Duizenden zeeschildpadden raakten verlamd door kou, en worden opgevangen in Texas

Als de temperaturen weer stijgen en het zeewater warmer is geworden, zullen de schildpadden worden vrijgelaten.

In Texas is het in ruim 30 jaar niet zo koud geweest als in de afgelopen dagen. In de stad Dallas, waar het normaal gesproken in februari rond de 10 graden is, was het kwik maandag gedaald tot -18. Bij miljoenen huishoudens viel de stroom uit. Door het winterweer in de VS zijn zeker 21 mensen overleden.