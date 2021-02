Minister Bijleveld positief verrast door nieuwe toon Amerikaanse ambtgenoot

De NAVO is voor het eerst bijeengekomen sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering onder leiding van president Biden. Bij dat video-overleg was de nieuwe Amerikaanse defensieminister Lloyd Austin voor het eerst aanwezig.

De Nederlandse demissionair minister van Defensie Bijleveld zei na afloop van het overleg dat Austin "een constructieve, rustige toon" aansloeg, citeert persbureau ANP.

De Amerikaan benadrukte het belang van eenheid in het bondgenootschap en de inzet van de Verenigde Staten, zei Bijleveld. Austin sloeg volgens de minister een positievere toon aan dan de vorige Amerikaanse regering.

"Het is ook heel positief dat president Biden garanties heeft gegeven over het artikel 5 van het NAVO-verdrag", zei Bijleveld. Dat artikel stelt dat een aanval op één lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

De Amerikanen blijven achter de NAVO-norm staan dat alle lidstaten 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie uitgeven, iets waar Trump meerdere keren op hamerde tijdens zijn presidentschap. Zo kondigde Trump aan een deel van de Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen omdat Berlijn zich niet hield aan het defensiebudget.

'Kennis van zaken'

Bijleveld zei dat Austin namens president Biden sprak. "Dat was in de vorige situatie wel eens anders en veel lastiger. Dan zagen we tweets die niet altijd overeenkwamen met wat we hadden gehoord." Trump haalde tijdens zijn presidentschap ook meermaals uit naar zijn NAVO-bondgenoten. Hij zou ook hebben overwogen om de VS uit de NAVO te halen.

Bijleveld heeft nog niet persoonlijk met haar Amerikaanse collega gesproken. "Hij is nog met zijn belrondjes bezig", zei ze. Tijdens de eerste videoconferentie kwam hij als een "rustige, evenwichtige man" over. "Hij is oud-militair en heeft veel kennis van zaken."

Morgen spreken de defensieministers weer met elkaar. Dan wordt onder meer gesproken over het terugtrekken uit Afghanistan.