Tien bewoners overleden na uitbraak in Amersfoorts verpleeghuis, niet per se door corona

In het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis in Amersfoort zijn tot nu toe tien bewoners overleden na een grote corona-uitbraak, meldt RTV Utrecht.

Eerder deze week werd bekend dat 70 van de 106 bewoners positief waren getest. Volgens het verpleeghuis is het aantal besmettingen sinds maandag niet verder opgelopen.

Maandag bleek al dat twee bewoners waren overleden sinds het verzorgingshuis te maken heeft met de corona-uitbraak. De uitbraak vond plaats net nadat de eerste vaccinaties tegen het virus waren gegeven.

Het is volgens overkoepelende zorgorganisatie Beweging 3.0 lastig te zeggen of mensen door corona zijn komen te overlijden, omdat bewoners vaak ook andere medische problemen hebben.

'Maatregelen nemen is lastig'

Na de uitbraak vorige week liep het aantal besmettingen snel op. Het verpleeghuis zegt dat het maatregelen heeft genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Dat is nog lastig. Op de gesloten afdeling wonen mensen met dementie of een andere psychogeriatrische aandoening. Ze kunnen het niet aangeven als ze klachten hebben en kunnen last hebben van 'dwalen of bewegingsonrust'.

De bewoners die besmet zijn, worden op aparte afdelingen verpleegd. Ook is er extra personeel ingezet om de extra druk aan te kunnen.