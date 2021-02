Justitie Rotterdam vernietigt steeds vaker auto's met verborgen ruimtes

In Rotterdam en omgeving rijden naar schatting honderden auto's rond met geheime ruimtes. Die worden gebruikt om drugs, wapens en geld te verstoppen. De in beslag genomen auto's worden vernietigd en dat gebeurt steeds vaker.

Vandaag boog de rechtbank in Rotterdam zich over twaalf geprepareerde auto's. De spectaculairste was een Opel Astra die high-tech was verbouwd.

De verborgen ruimte werd pas zichtbaar als de motor werd gestart én de achterruitverwarming aanstond. Dan was een knop te bedienen naast het stuur en klapte het dashboard naar voren.

Deze auto werd onderzocht in een groot witwasonderzoek. Maar geheime ruimtes in auto's worden ook steeds vaker ontdekt bij verkeerscontroles. "Agenten zijn steeds alerter. Dat is ook nodig want dit is een maatschappelijk verschijnsel geworden", zegt officier van justitie Van Galen tegen regionale omroep Rijnmond.

Van instapmodel tot XL-versie

De verborgen ruimtes zijn soms zeer professioneel gemaakt. "Net als bij andere auto's heb je instapmodellen, maar ook XL-versies. Ze zijn gestoffeerd, verlicht en voorzien van de nodige techniek."

Zo zag een politieman een grote batterij in een auto die niet elektrisch reed. De batterij bleek slechts het omhulsel van een ruimte waarin makkelijk tientallen kilo's drugs ondergebracht konden worden.

Andere voorbeelden zijn ruimtes onder de middenconsole, in de achterbank en op de plek van een airbag.

Parallelle industrie

Justitie zegt dat er inmiddels een soort parallelle industrie is ontstaan bij garages die gespecialiseerd zijn in het maken van verborgen ruimtes. "We gaan ook kijken of we die garagebedrijven bestuurlijk kunnen aanpakken en laten sluiten", zegt Van Galen.

Auto's met verborgen ruimtes worden niet gestald en ook niet verkocht maar gaan meteen naar de shredder, om te voorkomen dat ze opnieuw gebruikt worden voor smokkel.