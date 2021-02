Zwervend kunstwerk van 14 meter hoog vindt bestemming in Harlingen

Het megagrote kunstwerk 'Broken Jug' van de beroemde kunstenaar Frank Stella komt in Harlingen te staan. Met dank aan Joop Mulder, de onlangs overleden oprichter van het Oerol-festival.

De veertien meter hoge sculptuur wacht in de industriehaven van Harlingen al meer dan twee jaar op een plek. Het kunstwerk is 45 ton zwaar, schrijft Omrop Fryslân.

Het beeld komt op de nieuwe parkeerplaats te staan voor passagiers van de veerboten die naar de Waddeneilanden gaan. Het kunstwerk moet een soort 'poort naar de stad' worden.

Zwervend kunstwerk

Het verhaal van het kunstwerk is bijzonder. Kunstenaar Frank Stella begon er in 2001 al aan. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het naast een stadion in Miami kwam te staan, maar daar werd het geweigerd.

Daarna toonde de Franse stad Cherbourg interesse, maar die vond het aankoopbedrag van drie miljoen euro te hoog. Het zwervende kunstwerk zou daarna via Harlingen teruggaan naar Amerika. In Harlingen zat een metaalbewerker die het kunstwerk kon polijsten.

Uiteindelijk kreeg Joop Mulder er lucht van, de onlangs overleden oprichter van het Oerol-festival op Terschelling. Hij wilde dat 'Broken Jug' een plek langs de Friese Waddenkust zou krijgen.

Mulders droom komt alsnog uit

Mulder ging in gesprek met de gemeenten Harlingen en Súdwest-Fryslân. "We moeten het hier houden, zei Mulder destijds tegen Omrop Fryslân. "Iedereen heeft zoiets van: het is toch fantastisch! Het is zo'n mooi en beroemd beeld."

Ook de kunstenaar zelf gaf zijn zegen aan Harlingen als eindbestemming. Twee jaar geleden bracht Frank Stella een bezoek aan de stad. En wat hij zag beviel hem.

De plek deed hem denken aan de plek waar hij opgroeide. "It feels very comfortable with the ocean, it is very nice", zei Stella destijds. "I grew up in a place with the water like this in America, Massachusetts."

Daarna duurde het nog even voor alles geregeld was, maar nu komt de droom van Joop Mulder alsnog uit. Eind van de zomer moet 'Broken Jug' langs de kust staan.