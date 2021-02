Politievlog dwarsboomt veroordeling man die 6 kilo harddrugs in auto had

Een 34-jarige man uit Almere die deze zomer werd aangehouden met 6 kilo harddrugs in zijn auto krijgt geen straf opgelegd. Volgens de rechtbank heeft de politie bij de administratieve afhandeling van zijn aanhouding fouten gemaakt.

De tekst in het proces-verbaal komt niet overeen met de beelden van de aanhouding, gefilmd door een politievlogger, meldt Omroep Flevoland.

In het proces-verbaal staat dat de politie in juni een auto op de A6 bij Almere aan de kant zette, omdat de bestuurder een telefoon in zijn hand had. Een agent zou de bestuurder vervolgens gevraagd hebben naar zijn legitimatiebewijs. Omdat de bestuurder die niet kon laten zien, doorzocht de politie de auto.

Een agent zou daarbij het dashboardkastje hebben geopend en in een tas hebben gekeken. In het proces-verbaal staat dat die tas al open was.

Die lezing komt echter niet overeen met beelden van de arrestatie die later verschenen op YouTube, stelt de rechter.

De beelden van de arrestatie staan online: