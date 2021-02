Ruim 1300 kilo cocaïne onderschept in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven heeft de douane 1329 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt tussen koffiebonen en hebben volgens het Openbaar Ministerie een waarde van ruim 99 miljoen euro.

De container was afkomstig uit Brazilië. De lading was bestemd voor een bedrijf in Nunspeet in Gelderland, maar het OM denkt dat dat bedrijf niets met de smokkel te maken heeft.

De drugs werden maandag gevonden en zijn inmiddels vernietigd, schrijft Rijnmond. Onder meer de Zeehavenpolitie en het OM doen onderzoek naar de smokkel. In belang van dat onderzoek is de vondst nu pas bekendgemaakt.