Nederlandse militair overleed in Noorwegen aan acute hartstilstand

De Nederlandse militair die zaterdag overleed in Noorwegen, is bezweken aan een acute hartstilstand. Dat blijkt uit het voorlopige autopsierapport, meldt de Koninklijke Marechaussee.

De marechaussee onderzoekt de dood van de Nederlander. Volgens een woordvoerder maakt de autopsie daar deel van uit en is het onderzoek nog niet afgerond.

De Noorse omroep NRK meldt dat overleden militair een 42-jarige onderofficier is. De man zou de hele zaterdag in zijn kamer zijn geweest, waarvandaan hij nog wel contact zou hebben gehad met zijn collega's. Aan het einde van de middag werd hij gevonden en rond 18.00 uur werd zijn overlijden vastgesteld, schrijft de Noorse omroep. De marechaussee wil hier niets over kwijt.

Herdenkingsdienst

Volgens de NRK is er gisteren op het legerkamp een herdenkingsdienst gehouden voor de Nederlander. Hier zou ook een afvaardiging van het Noorse leger bij aanwezig zijn geweest.

De militair nam deel aan een wintertraining in de buurt van de Noorse plaats Skjold, in het uiterste noorden van het land. De training is bedoeld voor een mogelijke inzet onder arctische omstandigheden.

De militaire oefening begon in januari. Defensie zei toen dat er naar verwachting zo'n 800 militairen aan mee zouden doen, voornamelijk mariniers.