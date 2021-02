Frankrijk zet belangrijke stap tegen moslimextremisme

De wet werd in de hoogste versnelling in elkaar gezet na de onthoofding van leraar Samuel Paty, oktober vorig jaar, door een moslimextremist. Paty had in zijn klas Mohammed-cartoons laten zien in een les over vrijheid van meningsuiting.

De moord op de leraar leidde tot een storm van verontwaardiging. Zo'n 81 procent van de Fransen zegt het belangrijk te vinden dat strenger wordt opgetreden tegen extremisten, zoals de wet beoogt.

'Samuel Paty-artikel'

In de plannen, die nu door de Kamer zijn goedgekeurd, worden radicale moslims harder gestraft en strenger gecontroleerd.

Iemand kan straks drie jaar cel krijgen als hij of zij privégegevens van iemand online zet, waardoor die persoon gevaar loopt. Dat wetsartikel wordt wel het 'Samuel Paty-artikel' genoemd. Op sociale media werd de school van de leraar genoemd, en daardoor kon de moordenaar Paty vinden.

Bedreigingen aan het adres van ambtenaren worden ook zwaarder gestraft. Artsen mogen geen 'maagdelijkheidsverklaringen' meer afgeven. En polygamie, huwelijken met meerdere partners tegelijk, wordt harder aangepakt.

Thuisonderwijs aan banden

De wet wil verder islamitische organisaties en moskeeën onder het vergrootglas leggen. Moskeeën moeten beter verantwoorden waarom en wanneer ze geld uit het buitenland krijgen. Culturele organisaties moeten de Franse normen en waarden onderschrijven voor ze in aanmerking komen voor subsidies.

Het thuisonderwijs wordt aan banden gelegd. Volgens de regering houden ouders met een extremistisch gedachtengoed nu soms hun kinderen thuis, om ze zelf les te geven. De mogelijkheden daartoe worden beperkt.

Honderden amendementen

Analisten zeggen dat president Emmanuel Macron met zijn nieuwe wet vooral rechtse kiezers gerust wil stellen met het oog op de presidentsverkiezingen, die volgend jaar worden gehouden.

Macron verwacht dat hij het in 2022 opnieuw zal moeten opnemen tegen de rechts-populistische Marine Le Pen, net als bij de laatste verkiezingen in 2017. Door met een wet tegen moslimextremisme te komen, wil hij haar het electorale gras voor de voeten wegmaaien.

De wet werd overigens niet zonder slag of stoot aangenomen. Er is 135 uur over gedebatteerd en diverse partijen kwamen met honderden amendementen. De linkse oppositie zei bang te zijn dat moslims gestigmatiseerd worden. De rechtse oppositie pleitte juist voor hardere maatregelen.

Nu de Tweede Kamer de wet heeft goedgekeurd is het woord vanaf eind volgende maand aan de Eerste Kamer. Daar zal president Macron nog op problemen stuiten. In de Tweede Kamer is zijn eigen partij LREM in de meerderheid, maar in de Senaat heeft de rechtse oppositie de meeste zetels. Daar zal dus geprobeerd worden de wet nog verder aan te scherpen.

De eindversie van de wet gaat dan vervolgens terug naar de Tweede Kamer voor een definitieve stemming.