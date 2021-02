De Nederlandse economie is gekrompen, maar hoe gaat het bij de buren?

Een andere factor is de mate waarin landen afhankelijk zijn van toeristen, en hoeveel buitenlandse gasten ze konden ontvangen. "Zo speelt in Oostenrijk, waar begin oktober hele strenge lockdown-maatregelen werden ingevoerd, het wintersportseizoen mee. De Oostenrijkse economie kromp in het laatste kwartaal met ongeveer 4 procent."

Verder is van belang hoe makkelijk de bevolking vanuit huis kan werken. Dat is afhankelijk van het soort bedrijvigheid in het land en van de mate van digitalisering. "Je ziet dat dit in bijvoorbeeld Italië en Spanje moeilijker is dan in Nederland en Duitsland."

En wat verklaart de positieve cijfers in China? "China heeft zijn hele eigen dynamiek. De economie daar groeit nu heel hard doordat de industriële sector een inhaalslag aan het maken is. Ook lopen de binnenlandse bestedingen weer op. Het land heeft nu veel minder last van het virus dan de rest van de wereld."

Minder diep dal

Overigens verwacht de Europese Commissie dat de Nederlandse economie dit jaar minder hard zal groeien dan die in andere landen. De commissie schat de toename op zo'n 1,8 procent, voor de hele eurozone is dat 3,7 procent.

Daar staat tegenover dat Nederland uit een minder diep dal hoeft op te klimmen dan andere landen. Het wil dus niet zeggen dat de Nederlandse economie eind dit jaar minder goed uit de coronacrisis komt dan andere landen.