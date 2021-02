Man opgegeten door krokodil, familie houdt inzamelingsactie

De Zeeuwse familie van de weduwe is een inzamelingsactie begonnen om haar op te kunnen zoeken. Het idee is dat haar zussen naar Australië gaan om haar bij te staan. Ze heeft daar verder geen familie.

Het geld is nodig om onder meer de kosten voor de verplichte twee weken in een quarantainehotel te betalen. "Het is lastig om er te komen, maar er is een kleine kans en daar gaan we voor."