Hoge Raad: veroordeling agent in zaak Mitch Henriquez blijft staan

De veroordeling van de agent die in 2015 de veelbesproken nekklem aanlegde bij de aanhouding van Mitch Henriquez, is definitief. Dat volgt uit een arrest van de Hoge Raad.

De man kreeg in 2019 in hoger beroep een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij ging in cassatie tegen deze uitspraak. De advocaat-generaal adviseerde in november vorig jaar de straf in stand te laten. De Hoge Raad heeft dat advies overgenomen.

Henriquez werd tijdens een festival in het Zuiderpark in Den Haag in 2015 aangehouden. Toen hij zich verzette tegen zijn aanhouding, ontstond een worsteling waarbij hij op de grond belandde en een aantal agenten geweld gebruikte. Henriquez raakte buiten bewustzijn en overleed een dag later in het ziekenhuis.

Vrijgesproken

Twee agenten werden voor hun rol bij de aanhouding vervolgd. Een van de agenten werd door het hof vrijgesproken. De andere agent werd veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg.

Bij de Hoge Raad klaagde de advocaat van de agent onder meer over het oordeel van het hof dat het geweld van de agent onrechtmatig was. Ook ging het de advocaat om het oordeel dat de verdachte "opzet op mishandeling" had.