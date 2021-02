Leger Myanmar ontkent opnieuw staatsgreep, nieuwe aanklacht tegen Suu Kyi

Het leger in Myanmar heeft opnieuw ontkend dat het begin deze maand een staatsgreep heeft gepleegd, als ultieme uiting van onvrede over de verkiezingsuitslag. Volgens legerwoordvoerder Zaw Min Tun was de machtsovername "volledig gerechtvaardigd", omdat de verkiezingen niet eerlijk zouden zijn verlopen.

Zaw Min Tun heeft beloofd dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Hij noemde daarbij geen datum. "Ons doel is om nieuwe verkiezingen te houden en de macht over te dragen aan de winnende partij", zei de legerwoordvoerder tijdens een persconferentie.

'Conform de grondwet'

Volgens voormalig ambassadeur Laetitia van den Assum klopt de verklaring van het leger "voor geen meter". "Het zit vol met gaten. Het leger zegt dat ze conform de grondwet hebben gehandeld en dan zou het geen staatsgreep zijn."

In geval van een noodsituatie kan het leger inderdaad de macht overnemen. "Maar dat moet de president aankondigen", zegt Van den Assum. "Die hebben ze eerst vastgezet, toen hebben ze een nieuwe president benoemd en die heeft de noodtoestand uitgeroepen."