Drie cadetten vrijgesproken van misbruik collega-militair in Breda

Drie militairen die in 2016 een cadet seksueel zouden hebben misbruikt op de Koninklijke Militaire Akademie (KMA) in Breda, zijn hiervoor vrijgesproken. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem heeft dit bepaald.

Volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs voor wat hun ten laste was gelegd. Uit het dossier blijkt dat zowel getuigen als verdachten zoveel hadden gedronken dat ze zich amper iets kunnen herinneren van het incident. Het slachtoffer kan evenmin precies navertellen wat er is gebeurd.

Tegen de militairen van nu 23 en 24 jaar oud was een voorwaardelijke celstraf van zes weken geëist.

In slaap gevallen

Volgens de lezing van de cadet was hij na een avond stappen op een bank van het opleidingsinstituut in slaap gevallen. De drie verdachten zouden toen seksuele handelingen met hem hebben gepleegd.

Ze kleedden hem onder meer uit en maakten filmpjes terwijl ze hem naar verluidt aftrekbewegingen lieten maken. De man zegt er niets van te hebben meegekregen, omdat hij bewusteloos was. Volgens de rechtbank zijn de beelden te onduidelijk om als bewijs te gebruiken.

"Aanranding is een strafbaar feit en dit is niet goed te praten, ook niet als het grappig is bedoeld", zei de officier van justitie tijdens een eerdere zitting, schrijft Omroep Brabant. Bij de strafeis hield het Openbaar Ministerie er rekening mee dat het incident vijf jaar geleden is gebeurd.

Niet de eerste keer

Het is niet voor het eerst dat de KMA in opspraak komt. In mei 2019 werd bekend dat een pelotonscommandant van de KMA geschorst thuis zat, omdat hij meerdere seksuele relaties zou hebben aangeknoopt met leerlingen.