Gevel bedrijfspand in Amsterdam verwoest door zware explosie

De melding van de explosie kwam rond middernacht binnen bij de politie. Naast de hulpdiensten werd ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om de omgeving te controleren op zware explosieven. Die werden niet gevonden.

In het pand zit een bedrijf waar mobiele telefoons worden gerepareerd, meldt NH Nieuws. De politie vermoedt dat de daders smartphones wilden buitmaken. Of dat gelukt is, is nog niet duidelijk. De eigenaar van de winkel gaat aangifte doen.

Er is geen schade aan naastgelegen panden. Ook waren er op het moment van de explosie geen mensen in de winkel.