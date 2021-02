Consumentenbond wil actie tegen 'schending consumentenrechten' door TikTok

Daarnaast zou TikTok kinderen en tieners te weinig beschermen tegen verborgen advertenties en mogelijk schadelijke inhoud van video's. "Er staan filmpjes van dubieuze aard op, waartegen je kinderen wilt beschermen", zegt Spierenburg. Hoewel de leeftijdsgrens 13 jaar is, gebruiken volgens hem ook veel jongere kinderen de app.

De consumentenorganisaties willen dat de Europese Commissie en toezichthouders op gaan treden. Aan de actie doen organisaties mee uit onder meer België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Noorwegen.

De app is de afgelopen jaren enorm populair geworden, vooral onder tieners. 1,7 miljoen Nederlanders gebruiken TikTok; in de VS zijn dat er meer dan 100 miljoen.

Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt het signaal van de consumentenorganisaties serieus te nemen.

TikTok heeft vanochtend nog niet gereageerd op de stappen.