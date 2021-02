Van vuilnisophalers tot loodgieters: extra drukte nu de sneeuw smelt

Doordat het afval niet overal kon worden opgehaald, stapelen de vuilniszakken zich ook op naast ondergrondse containers. Vooral inwoners van Den Haag klagen daarover, meldt Omroep West. Sinds dit weekend is er volgens de gemeente "met volle kracht" gestart met het legen van de afvalcontainers. Ook worden losse vuilniszakken en grofvuil van straat gehaald.

Voor het legen van ondergrondse containers worden zware vuilniswagens met een kraan ingezet. "Die moeten stevig vastgezet worden aan de grond, zodat de wagen niet gaat kantelen of schuiven. Vanwege de gladheid was het op veel plekken niet veilig om deze hefwerkzaamheden uit te voeren", aldus de gemeente. De verwachting is dat de achterstand woensdag volledig is ingehaald.

Troep in de natuur

Niet alleen in de bewoonde wereld moeten vuilnisophalers aan de bak. Ook in de natuur is het soms een zooitje. Grijze vuilniszakken, lege blikjes, plastic sluitingen, dopjes, lege tassen, zelfs kussentjes: het is volgens Omroep Zeeland nog maar een kleine greep uit de rotzooi die schaatsers het afgelopen weekend onder meer in natuurgebied de Zwaakse Weel bij Kwadendamme hebben achtergelaten.

De boswachters troffen de zakken vol met afval aan na een druk schaatsweekend. "We zetten alle natuurgebieden open zodat iedereen hier plezier kan hebben en dan wordt er toch weer zo'n enorme rotbende van gemaakt", reageert boswachter Tijmen Den Ottelander.

Ook andere boswachters zijn op zachtst gezegd niet blij met de troep in de natuur: