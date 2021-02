Chaos dreigt voor Myanmar: 'Op een gegeven moment functioneert het land niet meer'

De burgerlijke ongehoorzaamheid blijft dan ook toenemen: na de eerste stakingen van vorige week leggen steeds meer beroepsgroepen het werk neer. "Een boel overheidsambtenaren hebben hun posities verlaten, en ook zorgpersoneel en onderwijzers zijn gestopt. Op een gegeven moment stopt het land met functioneren."

Naast het volk heeft het leger te maken met de vele etnische minderheden die Myanmar kent. Veel daarvan hebben ook eigen legers, waarvan enkelen al hebben gezegd dat zij de coup niet accepteren. "Het gevaar is dat hier een burgeroorlog kan ontstaan", zegt Van den Assum. Steeds meer van deze legers gaan achter het volk staan, en trekken een harde lijn bij het gebruik van geweld tegen burgers.

Juist dat geweld tegen burgers ligt de laatste dagen volgens Van den Assum steeds meer op de loer. Aanvankelijk was het vooral de politie die optrad tegen demonstranten, maar nu worden ook legerbataljons ingezet. "Waaronder een beruchte brigade die eerder op brute wijze heeft huisgehouden tegen de Rohingya."

Internationale gemeenschap

In de westerse wereld wordt de coup sterk afgekeurd. Zo heeft de VS sancties afgekondigd. "Maar de internationale gemeenschap is niet eenduidig hierover", zegt Kas. "Landen in de regio bemoeien zich liever niet met de interne zaken van hun buren."

Als internationale druk effect wil hebben, dan zou dat moeten komen van landen die investeren in Myanmar: China, Japan, India en Singapore. "Die zouden als een blok gezamenlijk moeten optrekken, maar dat zie ik niet gebeuren," aldus Kas. Ook Rusland heeft als grootste wapenleverancier invloed in het land, al mengt Moskou zich volgens Van den Assum weinig in de interne politiek van het land.

Het leger zou zelf vooral naar Thailand kijken: volgens Thaise media heeft de militaire leider advies gevraagd aan de Thaise premier, die in 2014 ook met een coup aan de macht kwam. "Maar de situatie in Thailand was destijds enorm anders", zegt Van den Assum. "Daar kon het leger twee bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen. In Myanmar is het volk juist heel erg eensgezind: het overgrote deel van de bevolking wil het beetje democratie wat ze hebben behouden."