Meike Wijers nieuwe correspondent voor de NOS in Australië

Meike Wijers wordt de nieuwe correspondent voor de NOS in Australië. Zij volgt Eva Gabeler op, die binnenkort teruggaat naar Nederland. Wijers begint zodra de coronamaatregelen haar verhuizing naar Sydney toelaten. De hoop is dat dat uiterlijk komende (Nederlandse) zomer kan. Ook Nieuw-Zeeland zal tot haar werkgebied behoren.

De 35-jarige Wijers, die in 2009 afstudeerde aan de School voor Journalistiek in Utrecht, begon haar journalistieke carrière in Londen bij onder meer de Financial Times. Op dit moment werkt ze op de redactie van het radioprogramma NOS Met het Oog op Morgen.

In Australië is ze bepaald geen vreemde. Ze kwam er in 2015 voor een studie (Master of Journalism) en werkte enkele jaren bij landelijke zenders als Special Broadcasting Service (SBS) en de publieke omroep ABC. Daar was ze redacteur voor verschillende nieuwsprogramma's en interviewredacteur voor de populaire talkshow ABC News Tonight.

Tegelijkertijd was ze freelance correspondent voor NRC Handelsblad en het Belgische De Tijd.

Droombaan

Wijers ziet het correspondentschap in Australië als haar droombaan: "Australië is ruig en weids en in veel opzichten totaal anders dan Nederland, maar ik wil laten zien dat er meer raakvlakken zijn met ons land dan mensen denken", zegt ze. "Hier spelen zich de verhalen af over klimaat, migratie en de invloed van grootmacht China die de komende jaren van wereldbelang zijn. Ook wil ik graag de minder bekende verhalen over de oorspronkelijke bewoners vertellen."

Esther Bootsma, chef Buitenland bij NOS Nieuws: "We zijn blij dat we met Meike een correspondent krijgen met veel ervaring en kennis over Australië en we verwachten van haar mooie multimediale verhalen waarmee we dat verre continent een stukje dichterbij kunnen halen."