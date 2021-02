Nieuwe aanhouding voor datadiefstal bij coronasysteem GGD

De politie heeft een zesde verdachte opgepakt in de zaak van de diefstal van persoonsgegevens uit de coronasystemen van de GGD. Het gaat om een 18-jarige man uit Den Haag. Hij werd vrijdag opgepakt, heeft de politie bekendgemaakt.

Eind januari bracht RTL Nieuws naar buiten dat persoonlijke informatie, afkomstig uit de systemen voor het bron- en contactonderzoek en testen van de GGD, te koop werd aangeboden via onder meer de chatapp Telegram. Kort daarna werden een 21-jarige man uit Heiloo en een 23-jarige man uit Alblasserdam aangehouden. In de weken erna volgden meer arrestaties, allen mannen tussen de 18 en 25.

De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk gegevens zijn verkocht en op welke schaal. Er werden onder meer gegevens als naam, geboortedatum en adres aangeboden, maar ook burgerservicenummers, die gebruikt kunnen worden voor identiteitsdiefstal en fraude.

Geen actie ondernomen

Uit interne stukken bleek dat GGD-medewerkers al driekwart jaar lang konden rondsnuffelen in de systemen en persoonsgegevens konden exporteren. Binnen de GGD was daar meerdere keren over aan de bel getrokken, maar er werd geen actie ondernomen.

Half december wist ook het ministerie van Volksgezondheid dat de beveiliging van de systemen niet op orde was. Desondanks werden risicovolle onderdelen in de systemen niet uitgeschakeld.