Identiteit achtergelaten gehandicapte man Rijswijk nog een raadsel

De politie weet nog steeds niet wie de gehandicapte man is die vorige week 's nachts op straat werd gevonden in Rijswijk.

Een voorbijganger ontdekte de man in de vrieskou in zijn rolstoel bij een brandweerkazerne. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt hij nog steeds.

Het gaat naar omstandigheden goed met hem, zegt wethouder Larissa Benthuizen tegen Omroep West.

De man kan niet praten en had ook geen legitimatiebewijs bij zich. Wel vonden agenten een briefje waarop staat dat de moeder van de man niet meer voor hem kon zorgen en dat zijn familie dakloos is. Om die reden zou hij zijn achtergelaten.

De gemeente Rijswijk is bezig om de man een veilig onderkomen te bieden, meldt de wethouder. "Het is echter niet duidelijk of meneer uit Rijswijk komt, maar dat neemt niet weg dat je als gemeente een zorgplicht hebt."