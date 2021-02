Duizenden Halt-straffen minder door corona

Vanwege de pandemie kon Halt vaak de gebruikelijke alternatieve straffen niet opleggen, zoals werken in een verpleeghuis of op een kinderboerderij. In plaats daarvan kregen jongeren bijvoorbeeld de opdracht boodschappen te doen voor een oudere, helpen bij het huiswerk van een broertje of zusje of klusjes in huis. Als bewijs moesten foto's en filmpjes worden opgestuurd.