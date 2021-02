Russische Valentijn-steunbetuiging voor Navalny: 'Liefde sterker dan angst'

De Valentijnsactie volgt op het hardhandige politieoptreden tegen Navalny-aanhangers van de afgelopen weken. De publieke steunmanifestaties begonnen na Navalny's arrestatie en gevangenschap direct na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van zijn vergiftiging met het zenuwgas Novitsjok. Meer dan 10.000 mensen werden opgepakt tijdens de protesten op 23 januari, 31 januari en 2 februari.

'Klaar met bang zijn'

Ook Aleksandra werd op 2 februari gearresteerd, toen ze meedeed aan de protesten. "Ze stopten me in een arrestantenbusje en hielden me uren vast. Ik heb toen netjes uitgelegd wat ik kwam doen, namelijk vreedzaam demonstreren. Ik provoceerde niemand en heb geen enkele wet overtreden. Toen niet, en vandaag niet".

Ze moet zich over twee dagen melden in de rechtbank, dan hoort ze welke straf ze krijgt. "Ik weet nog niet wat me te wachten staat. Maar ik ben klaar met bang zijn. Zodra we angst toelaten, heeft de regering gewonnen".

En dat is de boodschap van alle mensen die zich vandaag op straat hebben gewaagd of hun lichtjes hebben aangestoken, ondanks alle waarschuwingen van de autoriteiten: "Liefde is sterker dan angst".