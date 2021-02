Dooi maakt einde aan vier dagen ijspret, ook vandaag druk bij eerste hulp

De dooi heeft vanmiddag een eind gemaakt aan vier dagen ijspret. Donderdag gingen in het hele land al mensen het ijs op ondanks waarschuwingen dat het ijs nog dun en lang niet overal veilig was, vrijdag werd er volop geschaatst op het aangesterkte ijs, maar vooral gisteren en vandaag was het druk op plassen, meren, vaarten, kanalen, sloten en grachten.

Vanochtend was het opnieuw prachtig weer, met zon, weinig wind en temperaturen net onder nul, na een nacht waarin het weer flink had gevroren. Schaatsbond KNSB waarschuwde wel om goed te letten op de kwaliteit van het ijs. De bond raadde schaatsers af om te gaan schaatsen op open vlakten. Hij ijs was daar volgens de schaatsbond niet betrouwbaar, zeker niet voor grote groepen.

Waarschuwing voor de plassen

Tegen de middag begon het te dooien en trok de wind aan. Dat leidde al snel tot waarschuwingen. Omstreeks 12.30 uur riepen de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren, met daarin de Ankeveense en de Loosdrechtse Plassen, de schaatsers op direct terug te keren naar hun startpunt. Er waren daar toen duizenden mensen op het ijs.

Een uur later zette voorzitter Veerman van ijsclub De Loosdrechtse Plassen die oproep kracht bij. Hij zei verbijsterd te zijn dat er nog steeds ouders met jonge kinderen op het ijs waren. "Het is onverantwoord. Het schaatsen is voorbij. Nu wordt het weer zwembroekenweer."

Bekijk de mooiste beelden van de afgelopen winterweek: