Onrust in Myanmar houdt aan, schoten op straat, Westen waarschuwt junta

Voor de negende dag op rij zijn in Myanmar tienduizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de militaire machtsovername van begin deze maand. In sommige steden zoals Myitkina in het noorden en de grootste stad van het land Yangon is geschoten op de demonstraten. Mensen renden in paniek alle kanten op.

Het is onduidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. Journalisten die van de ongeregeldheden verslag deden, zouden zijn opgepakt.

'Land op zwart'

In de grootste steden van het land, waaronder de voormalige hoofdstad Yangon, reden in de loop van de avond legervoertuigen de stad in. Naar verluidt wordt het internet in het land gedurende de nacht afgesloten.

"Het land gaat op zwart, dat is een heel slecht voorteken", zegt journalist en Myanmar-kenner Minka Nijhuis tegen Nieuwsuur. "Veel mensen zijn nu al opgepakt en van de radar verdwenen."

Nijhuis schreef drie boeken over Myanmar en kwam er regelmatig. "Van prominenten die zich bij de demonstranten hebben aangesloten krijg ik berichten dat ze zijn ondergedoken."

De Amerikaanse ambassade in Myanmar heeft Amerikaanse burgers opgeroepen om zich te verschuilen voor het geweld. De ambassadeurs van dertien meest westerse landen plus de Europese Unie hebben de machthebbers in Myanmar opgeroepen om af te zien van geweld tegen demonstranten en burgers. Ook hebben ze in een verklaring de arrestatie van politieke leiders veroordeeld.

"We ondersteunen het volk van Myanmar in zijn zoektocht naar democratie, vrijheid, vrede en vooruitgang. De wereld kijkt toe."

'Woede is enorm'

Een deel van het geweld wordt uitgelokt door criminelen die de afgelopen week door het regime werden vrijgelaten, hoort Nijhuis. Het geweld komt niet of nauwelijks van betogers. "Het woord opstand is op z'n plaats qua omvang. Maar het is wel vreedzaam van de kant van de demonstranten."

Steeds meer groepen sluiten zich aan bij het protest. Nijhuis: "Mensen die ik al jaren ken gaan nu elke dag de straat op. De woede is enorm. Logisch, met de coup en de arrestatie van Aung San Suu Kyi zijn hun vrije verkiezingen afgenomen."