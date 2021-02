Valentijnskaarten naar ministers om aandacht te vragen voor geliefde over de grens

Op 28 februari 2020 zag Mats Delsing zijn Amerikaanse vriendin Christina voor het laatst. "Ik zwaaide haar uit met het idee dat ik haar anderhalve maand later weer zou zien. Dat is niet gelukt." Nu bijna een jaar later is het voor het stel de vraag wanneer het weer wel kan.

Terwijl veel mensen elkaar opzoeken op Valentijnsdag, moeten sommigen geliefden elkaar vanwege corona juist missen. Door de coronacrisis hebben sommige koppels met een langeafstandsrelatie elkaar vanwege gesloten grenzen al maanden niet gezien.

Om het reizen van ongehuwde partners ook als essentieel te laten bestempelen werd in juli 2020 de actiegroep #LoveIsEssential opgezet. In diezelfde maand maakte het kabinet een uitzondering op het inreisverbod waardoor mensen van buiten de EU en het Schengengebied die een relatie hebben met een Nederlander naar Nederland mochten reizen.

In januari werd met de komst van de avondklok en de verscherpte maatregelen ook die uitzonderingsregel weer ingetrokken. Met #LoveIsEssential wil de actiegroep opnieuw aandacht vragen voor de situatie.

Verplichte quarantaine

"Om op een positieve manier aandacht te vragen voor het probleem hebben we demissionair ministers Hugo de Jonge en Ferd Grapperhaus een valentijnskaart gestuurd", vertelt Mats aan de regionale zender Rijnmond. "Ik heb minister De Jonge oprecht een fijne Valentijnsdag en alle liefde van de wereld gewenst. En ik hoop dat hij werk maakt van onze situatie."

Mats hoopt dat er een verplichte quarantaine wordt ingesteld, waardoor reizen op een verantwoorde manier toch zou kunnen. Reizen naar de Verenigde Staten, waar Christina woont, zit er vooralsnog niet in.

"Dat kan niet met een toeristenvisum. Wat zou kunnen is dat je via een derde land reist, waar je dan twee weken in quarantaine moet. Maar dat kost een hoop geld en bovendien heb ik die tijd niet", zegt Mats. "Dat is voor veel mensen een probleem: tijd en geld."

Snel een oplossing

Ook Christina hoop dat er snel een manier wordt gevonden zodat stellen in een lange afstandsrelatie elkaar toch kunnen zien. "Het is een moeilijke tijd voor iedereen die in een relatie zit tijdens deze pandemie. Het zou een stuk makkelijker zijn als we elkaar kunnen zien", zegt Christina.

"Ik begrijp de ernst en ik begrijp dat we alles onder controle moeten krijgen. Ik ben zelf dokter. Maar er moet een manier zijn om stellen en familie samen te brengen."