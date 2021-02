Wekdienst 14/2: Waarschijnlijk laatste schaatsdag • Verkiezingen Catalonië

Wat heb je gemist?

Bij een strandtent in Scheveningen heeft een grote brand gewoed. Het pand is vrijwel helemaal verloren gegaan. De brand brak gisteravond om kwart over 11 uit. Rond half 2 had de brandweer het vuur onder controle. Er was niemand in de strandtent aanwezig toen de brand uitbrak. Ook raakte niemand gewond. Wat de oorzaak van de brand in Scheveningen was, is niet bekend.