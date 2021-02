Biden na vrijspraak Trump: we moeten waakzaam blijven

De Amerikaanse president Biden zegt dat het land moet helen nu het proces tegen zijn voorganger Trump is geëindigd met een vrijspraak. Maar hij roept ook op om waakzaam te blijven.

"Dit droevige hoofstuk herinnert ons eraan dat democratie kwetsbaar is. Het moet altijd verdedigd worden. We moeten er altijd voor waken dat geweld en extremisme geen plek krijgen in de VS", stelt Biden in een geschreven verklaring.

"Ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid de waarheid te verdedigen en leugens te verslaan. Zo eindigen we deze burgerlijke strijd en kan de ziel van onze natie weer helen."

'Schandelijk plichtverzuim'

In zijn verklaring onderstreept Biden dat een meerderheid van de senatoren voor veroordeling van Trump heeft gestemd. Onder hen zijn ook zeven Republikeinen, nooit eerder stemden zoveel politici tegen een partijgenoot in een impeachmentproces.

"Zelfs degenen die tegen een veroordeling stemden, zoals fractieleider Mitch McConnell, menen dat Donald Trump schuldig is aan 'schandelijk plichtverzuim' en 'feitelijk en moreel verantwoordelijk' is voor het geweld in het Capitool", onderstreepte de president.

McConnell stemde gisteravond tegen een veroordeling, maar viel Trump daarna wel ongebruikelijk hard aan. "De mensen die dit gebouw bestormden meenden dat zij handelden naar de wens en instructies van de president", oordeelde hij. Hij had desalniettemin tegen gestemd omdat het grondwettelijk niet mogelijk zou zijn een vertrokken president af te zetten.

'Achterbaks'

De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden noemt die redenering "achterbaks". Ze wees erop dat juist McConnell het impeachmentproces had vertraagd tot na het vertrek van Trump.

"Wat triest dat McConnell de senaat stillegde zodat er niet gestemd kon worden over de impeachmentprocedure en dat nu als excuus gebruikt om niet tegen Trump te hoeven stemmen", zei Pelosi. "Dat de Republikeinen Trump niet ter verantwoording willen roepen na een gewelddadige opstand zal de geschiedenis van ons land in gaan als een van de donkerste dagen en meest oneervolle daden."

'Net begonnen'

Donald Trump reageerde al kort na het vonnis, zonder de bestorming expliciet te noemen. "Dit was weer een fase in de grootste heksenjacht die ons land ooit heeft gezien. Geen andere president heeft ooit zoiets meegemaakt."

"Onze historische, patriottische en prachtige beweging om Amerika weer groots te maken is nog maar net begonnen. Ik zal de komende maanden nog veel met jullie te delen hebben."