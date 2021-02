Naaste medewerker president Biden neemt ontslag na bedreiging journalist

Een woordvoerder van het Witte Huis heeft ontslag genomen nadat hij een journalist van Politico had bedreigd. TJ Ducklo, die dicht bij president Biden stond, was al geschorst. Hij zou in een telefoongesprek hebben gedreigd de vrouw "kapot te maken" omdat ze vragen stelde over zijn privéleven.

Journalist Tara Palmeri had onlangs onderzoek gedaan naar de liefdesrelatie van Ducklo met een verslaggever van nieuwssite Axios, Alexi McCammond. Zij deed voor Axios verslag van de verkiezingscampagne van president Biden.

In een verklaring zegt Ducklo spijt te hebben van zijn daden. "Ik gebruikte taal die geen enkele vrouw ooit van iemand zou mogen horen, vooral niet in een situatie waarin ze gewoon haar werk probeerde te doen. Het was weerzinwekkend, respectloos en onaanvaardbaar", schrijft hij.

Het Witte Huis heeft Ducklo's ontslag geaccepteerd. Biden zei op zijn eerste dag als president dat hij medewerkers die collega's niet met respect behandelen, direct worden ontslagen.