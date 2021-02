Geen officiële toestemming, maar schaatsers wagen zich aan Molentocht

Officieel kan het natuurlijk niet, vanwege de coronamaatregelen. Maar dat houdt schaatsers als Bojan, Christiaan, Ewoud en heel veel anderen niet tegen. Zij schaatsen vandaag officieus de Molentocht, de iconische toertocht door de Alblasserwaard.

"Dit is Hollands glorie, beter dan dit wordt het niet", zegt Ewoud bij de regionale zender Rijnmond. En dan hij is nog maar halverwege de tocht, vlak bij de wereldberoemde molens van Kinderdijk.

Negen jaar geleden was er voor het laatst een officiële Molentocht. Deelnemers konden kiezen uit afstanden van 25, 50 en 75 kilometer. De tocht is niet zo beroemd als de Elfstedentocht maar telde wel twintigduizend deelnemers.

Een virtuele stempel

Van zoveel mensen tegelijk is nu geen sprake. Maar druk is het wel op het ijs. "We moeten deze kans grijpen", legt het trio uit. "We zijn in Giessenburg begonnen op het ijs en schaatsten toen naar Noordeloos. Daar hebben we een virtuele stempel gehaald. Toen zijn we teruggeschaatst, richting Groot-Ammers en Goudriaan."

De tocht ging verder richting Kinderdijk, waar de drie een moment uitrusten, met zicht op de molens.

De brandweer waarschuwde eerder deze week nog voor de kwaliteit van het ijs. Maar die valt het drietal tot dusver niet tegen. "Het is niet kapot geschaatst. Er zitten her en der wat scheuren, maar het gaat wel", zegt Bojan.

Wel houdt Christiaan zijn hart een beetje vast voor de terugweg. "Het moeilijkste stuk komt nu pas, we moeten nog dertig kilometer terug, tegen de wind in. Het ijs op de Graafstroom schijnt er minder mooi bij te liggen, maar hier in Kinderdijk is het fantastisch."