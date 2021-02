Caribische eilanden staan te trappelen, maar levering vaccins 'complexe operatie'

De eilanden zelf zijn er klaar voor: de benodigde apparatuur is er, het personeel is opgeleid, maar vooralsnog is er geen prik gezet in het Caribisch deel van het koninkrijk. "Door een logistiek complexe operatie" zijn de vaccins nog steeds niet verstuurd.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) had er naar eigen zeggen op ingezet de Caribische eilanden gelijktijdig met Europees Nederland te voorzien van vaccins. Door vertraging in het vaccinatieprogramma in Nederland werd ook de geplande levering op de eilanden verschoven.

Daarnaast bemoeilijkt de afstand tussen de twee werelddelen de levering van vaccins. "De infrastructuur en voorzieningen zijn anders en soms beperkter dan in Nederland, bijvoorbeeld voor de registratiesystemen", zegt speciaal vaccinatiegezant Marc Sprenger. "Deze zaken moeten goed op orde zijn voordat de vaccins arriveren."

'Verspilling voorkomen'

De eilanden moeten aan strikte voorwaarden voldoen en daar zien het RIVM en Sprenger, voormalig topman van het RIVM, op toe. Het gaat dan bijvoorbeeld over de beveiliging van de opslag, de werving van personeel en de inrichting van priklocaties. "Vaccins zijn schaars en het is essentieel dat de kans op verspilling tot een minimum is beperkt", zegt Sprenger.

De voorbereidingen op de drie Nederlandse gemeenten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (de BES) zijn vanwege het eilandkarakter vaak anders dan in Europees Nederland. Voor Saba en Sint Eustatius wordt vanwege die specifieke omstandigheden zelfs een compleet andere vaccinatiestrategie gehanteerd. Daar worden alle volwassenen in een keer gevaccineerd.