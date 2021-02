Tieners (13 en 16) opgepakt voor overval Lidl in Cuijk

'Carnaval was al mooi, maar dit jaar is het dat echt in het kwadraat'

Dat carnaval dit jaar op een andere manier wordt gevierd, is duidelijk. De carnavalsverenigingen zijn toch positief. "Het is tekenend voor de carnavalsvierder om te kijken naar wat er mogelijk is, in plaats van te kijken naar wat er niet mogelijk is."