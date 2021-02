Eerste Europese opleiding spraaktechnologie in Leeuwarden

Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen begint na de zomer met een nieuwe masteropleiding in Leeuwarden op het gebied van spraaktechnologie. Het gaat over de mogelijkheden die er zijn om apparaten aan te sturen met de stem, maar ook over het gebruikmaken van nieuwe technieken om bijvoorbeeld taal te herkennen of ziektebeelden in de stem te ontdekken.

De opleiding Voice-Technology is volgens Campus Fryslân een uniek masterprogramma in Europa. Nergens anders is een master volledig gericht op dit onderwerp. In de opleiding gaat het niet alleen over bestaande techniek, maar ook over de mogelijke toepassingen in de toekomst, meldt Omrop Frsylän.

Beginnende Parkinson

Algemeen bekend zijn de mogelijkheden om je mobiele telefoon met je stem een (zoek)opdracht te geven. Apple heeft virtuele assistent Siri en smart speakers van bedrijven als Google en Amazon werken ook met spraaktechnologie. In de nieuwe studie gaat het over die technologie, maar ook over toepassingen voor bijvoorbeeld mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Die zouden de apparaten dan met hun stem kunnen bedienen waarop het apparaat de teksten voorleest.

Maar het gaat nog verder, zegt taalonderzoekster Jelske Dijkstra van Campus Fryslân. "We zijn ook bezig met een app die moet herkennen als iemand beginnende parkinson heeft. Dat kun je namelijk horen aan iemands stem. Zo'n apparaat heeft dat eerder in de gaten."

Fries als bedreigde taal

Dijkstra zit niet voor niets in Leeuwarden. Ze denkt dat voice-technologie ook kan worden ingezet om bedreigde talen zoals het Fries te behouden, bijvoorbeeld door applicaties te ontwikkelen die mensen helpt om Fries te leren.

"Maar ook is het de bedoeling dat het Fries een plekje krijgt op de bestaande apparaten zodat je ook op deze nieuwe platformen het Fries kunt gebruiken", aldus Dijkstra. "Dat gaan Google, Amazon en al die anderen niet zelf doen, dus dan moet iemand anders er tijd in steken."