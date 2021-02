Wekdienst 13/2: Schaatsdrukte verwacht • Carnaval anders dan anders

En dan nog even dit:

Al bijna een jaar werken en studeren we zo veel mogelijk thuis. Niet iedereen vindt het prettig om dat in Nederland te doen. Sommigen zijn de Nederlandse lockdown tijdelijk ontvlucht, zoals de 26-jarige Veerle van Gorp. Ze is in Kenia voor een workcation: doordeweeks werken en in het weekend het land ontdekken. Dit weekend gaat ze nijlpaarden spotten, vertelt ze in dit artikel. "Als ik op kantoor had moeten zijn, zou dat niet snel gebeuren."