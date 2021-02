Migranten mogen onder regering-Biden asielaanvraag in VS afwachten

De regering-Biden wil tienduizenden migranten die nu in Mexico hun asielaanvraag afwachten, de Verenigde Staten binnenlaten. Het gaat om ongeveer 25.000 mensen die in de VS al een asielaanvraag hebben lopen, maar van de regering-Trump eerder het land niet in mochten.

Zij worden vanaf volgende week geleidelijk de grens over gelaten. Dat gebeurt op drie grenspunten. Daar moeten zij zich laten registreren en worden zij getest op het coronavirus. Per dag kunnen enkele honderden asielzoekers worden doorgelaten. Waar zij de grens over mogen steken, is niet bekendgemaakt. De autoriteiten willen daarmee voorkomen dat migranten zich naar de drie punten haasten.

Met het plan maakt president Biden een belangrijk punt uit Trumps antimigratiebeleid ongedaan. Door asielzoekers aan de grens met Mexico te laten wachten op de uitspraak in hun asielprocedure, hoopte oud-president Trump migranten af te schrikken. De asielprocedure neemt soms maanden of jaren in beslag.

Onder het zogenoemde 'blijf in Mexico'-beleid werden ook tienduizenden asielzoekers naar Mexico teruggestuurd. Zij kwamen veelal in tentenkampen terecht. Een gerechtshof oordeelde vorig jaar dat het beleid strijdig was met regels over migrantenrechten.