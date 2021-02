Ook Biden wil gevangenenkamp in Guantánamo Bay sluiten

"Deze faciliteit had nooit geopend mogen worden", schreef Obama in 2017 in een afscheidsbrief aan het Congres. "Guantánamo ondermijnt de Amerikaanse veiligheid: terroristen gebruiken het voor propaganda, het vraagt veel van het leger in tijden van bezuinigingen en het schaadt de banden met onze bondgenoten."

Nog 40 gevangenen

Biden probeert het nu opnieuw. Hij laat de Nationale Veiligheidsraad onderzoeken hoe de inrichting gesloten moet worden. Daar wordt het Congres ook bij betrokken.

Een van de vragen die beantwoord moeten worden, is wat er met de gevangenen moet gebeuren. Onder president Bush (2002-2009) telde Guantánamo Bay 800 gevangenen. Toen Obama aantrad, was de daling al ingezet. Op dit moment zitten er nog veertig.

De meesten zitten er al bijna twintig jaar, zonder dat ze voor iets zijn aangeklaagd of berecht. De wet verbiedt de regering om ze naar de VS over te brengen. Vermoedelijk zet de regering-Biden in op overbrenging naar een ander land. Dat is in het verleden ook gebeurd.